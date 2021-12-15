Прокуратура отозвалась проверкой на прорыв тепломагистрали в Рязани

На улице Урицкого в Рязани 14 декабря 2021 года прорвало тепломагистраль.

Прокуратура Советского района Рязани организовала проверку после коммунальной аварии на улице Урицкого в Рязани. Там у дома №20 14 декабря прорвало тепломагистраль. Без отопления временно остались 28 жилых домов, Театр кукол и детский сад №22.

«Надзорный орган проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства ресурсоснабжающей организацией, а также причин и условий возникновения аварийной ситуации», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Эксплуатирующей организацией в данном случае является МУП «РМПТС». Вопрос о мерах прокурорского реагирования решается в ходе проверки.

При нынешнем состоянии тепловых сетей, на три четверти изношенных, прорывы будут происходить и в дальнейшем.