Появилось видео с места прорыва теплотрассы в центре Рязани

Улица Урицкого на время стала долиной гейзеров. Фото: кадр видеосъемки.
Аварийная бригада разрыла участок асфальта и земли на улице Урицкого, а затем приступила к откачке воды. После этого ремонтники планируют заменить участок теплотрассы и начать подключение тепла в часть жилых домов, распложенных в самом центре Рязани.
Напомним, что 28 из них попали под отключение теплоснабжения из-за коммунальной аварии. В пресс-службе городской администрации пояснили, что у дома №20 по улице Урицкого произошло повреждение второй тепломагистрали.
На место крупной аварии прибыли руководители городского управления энергетики и ЖКХ и топ-менеджеры РМПТС.
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