Сотрудники Рязанских теплосетей обещают подать тепло в дома к полуночи

На месте аварии ведутся активные ремонтные работы. Фото: РЗН.инфо
Специалисты РМПТС восстановят тепло в домах рязанцев к полуночи. Об этом сообщает РЗН.инфо со ссылкой на горадминистрацию Рязани.
На место крупной аварии выехали руководители управления энергетики и ЖКХ и руководство Рязанских теплосетей (РМПТС). На время публикации аварийная бригада разрыла участок асфальта и земли и приступила к откачке воды. После этого ремонтники заменят поврежденную часть тепломагистрали и приступят к подключению тепла в дома на Театральной площади, улиц Ленина, Урицкого и Электрозаводской.
Отметим, что проезд по улице Урицкого значительно затруднен из-за проведения аварийных работ и скопления спецтехники.
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