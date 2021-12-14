Сотрудники Рязанских теплосетей обещают подать тепло в дома к полуночи

На месте аварии ведутся активные ремонтные работы. Фото: РЗН.инфо

Специалисты РМПТС восстановят тепло в домах рязанцев к полуночи. Об этом сообщает РЗН.инфо со ссылкой на горадминистрацию Рязани.

На место крупной аварии выехали руководители управления энергетики и ЖКХ и руководство Рязанских теплосетей (РМПТС). На время публикации аварийная бригада разрыла участок асфальта и земли и приступила к откачке воды. После этого ремонтники заменят поврежденную часть тепломагистрали и приступят к подключению тепла в дома на Театральной площади, улиц Ленина, Урицкого и Электрозаводской.

Отметим, что проезд по улице Урицкого значительно затруднен из-за проведения аварийных работ и скопления спецтехники.

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