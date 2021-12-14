15 декабря отключат холодную воду в 10 домах центра Рязани

Продолжаются плановые ремонтные работы на водопроводе Рязани. 15 декабря они будут проходить в центре города. Поэтому с 09:00 будет отключена подача холодной воды в десять домов по Право-Лыбедской улице: 26/53, 27, 28, 31, 35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 36, 37, 39.

Работники МП «Водоканал города Рязани», проводящие ремонт, обещают, что к 14 часам холодное водоснабжение будет восстановлено в указанные дома в полном объеме.

Сегодня, 14 декабря, на второй тепломагистрали Рязани произошла авария. Без тепла и горячей воды остались 28 жилых домов на улицах Урицкого, Электрозаводской, Циолковского и Фирсова, детский сад №22 и Театр кукол.

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