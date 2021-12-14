Директор рязанского предприятия, скрывший 19 млн налоговых рублей, ушел от наказания

В Рязани прекратили уголовное дело в отношении директора одного из предприятий, занимавшегося куплей-продажей металлоизделий. Причина – истечение сроков давности (нереабилитирующее основание - Ред.), сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следствие и суд установили, что в 2017 году директор не уплатил налог на прибыль, внеся заведомо ложные сведения в налоговую декларацию. В результате предприятие не уплатило налог на добавленную стоимость на сумму более 19 млн рублей.

Во время следствия обвиняемый вину не признал и от добровольного возмещения ущерба отказался, но следователи арестовали имущество и деньги организации, чтобы «защитить интересы РФ».

Теперь неуплаченные налоги взыщут в бюджет за счет арестованного имущества.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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