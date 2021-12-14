«Единая Россия» выступила в защиту прав граждан при рассмотрении законопроекта о QR-кодах

Фото: Госдума РФ.

«Единая Россия» соблюдает принцип ответственности перед избирателями при рассмотрении законопроекта о QR-кодах – поэтому документ был отправлен в регионы, где прошел глубокое и детальное общественное обсуждение при участии депутатов Государственной Думы в ходе региональной недели. По итогам этой работы были выработаны предложения, которые не только защищают права людей, но и обеспечат их безопасность и здоровье. Их депутаты «Единой России» озвучили на встрече думской фракции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

В частности, партия выступила в защиту прав тех, кто переболел ковидом бессимптомно. Они смогут оформить медицинские сертификаты о перенесенном заболевании при наличии антител. По поручению президента завершается разработка соответствующего сервиса, который будет фиксировать обращения от таких людей и тех, кто болел без обращения к врачу при условии, что данные о положительном ПЦР-тесте есть в базе.

«Гражданам, которые имели положительные ПЦР после 1 января, будет предложено пройти тест. Мы не будем мерить антитела по количеству, а будем получать только результат да или нет. Соотносить данные с данными базы положительных тестов и при совпадении выдавать документ со сроком действия на год. Гражданам, которые не сдавали тесты, не получали диагноз, но знают, что есть антитела, будет предложено сдать тест на антитела, при информированном согласии о внесении в систему минздрава и на Госуслуги. Им будет также оформлен документ о перенесенном заболевании сроком на полгода», – пояснила Татьяна Голикова.

Также «Единая Россия» предложила конкретизировать перечень оснований для медотвода при вакцинации от ковид. Как сообщила вице-премьер, его представят уже в ближайшее время. После он будет утвержден и доведен до всех медицинских организаций, в том числе тех, кто проводит вакцинацию.

В «Единой России» также заявили о необходимости введения дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Они предполагают проведение ПЦР-тестирования для тех, у кого есть медотвод от вакцинации.

Помимо этого, по предложению партии, привитые иностранными вакцинами смогут получить сертификаты на полгода при наличии антител, подтвержденном соответствующим тестированием. Татьяна Голикова сообщила также, что сейчас идут переговоры с иностранными государствами о взаимном признании сертификатов.

По итогам встречи руководитель думской фракции «Единой России» Владимир Васильев отметил, что при условии глубокой доработки законопроекта о QR-кодах в общественных местах партия его поддержит. Пока же по инициативе партии этот документ рассматриваться не будет.

«Когда мы принимали народную программу, то заложили туда положения по безопасности. Мы видим, что люди поддерживают нас. Нас поддерживает Президент. Его установка – оценивать ситуацию в стране не по показателям министерств, а по ощущениям людей на местах. Мы будем четко соблюдать договоренности, работать с Правительством. Это предполагает открытость, понимание и ответственность друг перед другом и перед избирателями», - заключил Владимир Васильев.

Председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья, парламентарий от Рязанской области Дмитрий Хубезов отметил, что основная цель законопроектов, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте, – защитить жизнь и здоровье людей.

«Многие страны пошли по этому пути. Везде получен положительный результат», – отметил он.

С другой стороны, необходимо скрупулезно и тщательно изучить все детали.

«Мы с правительством будем дорабатывать данный законопроект. Уверен, что в итоге получится тот закон, который защитит жизнь и здоровье наших людей, и сделает их жизнь более комфортной», – подчеркнул Дмитрий Хубезов.

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