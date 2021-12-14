Рязанца оштрафовали на 10 тысяч рублей за незаконное подключение к газу

В Рязани оштрафовали местного жителя на 10 тысяч рублей за незаконное подключение к системе газоснабжения, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Ранее гражданин около года не платил за потребленный газ, поэтому газовщики перекрыли ему вентиль. Но должник не растерялся и с помощью гибкого шланга подключился к трубе. Во время очередного рейда газовики обнаружили врезку, ликвидировали, а потом материалы передали в полицию.

— Самовольное подключение к сетям газоснабжения может привести к утечке газа, — подчеркнул замгенерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей Роман Никонов. — Утечка газа может привести к взрывам, пожарам и гибели людей.

Как отметили газовики, при повторном самовольном подключении к системе газоснабжения рязанцу будет грозить уголовная ответственность.

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