Полицейские поймали четверых преступников, ограбивших пожилую пару в Пронске

Полицейские поймали четверых преступников, ограбивших пожилую семейную пару в Пронске, сообщает областное УМВД. В сентябре 2021 года к пенсионерам пришли трое в масках. Мужчины представились оперативниками, но хозяин квартиры им не поверил и попытался закрыть дверь.Однако злоумышленники ворвались в жилище, избили и связали 84-летнего мужчину и его 82-летнюю супругу, а затем принялись обыскивать комнаты. Ничего ценного, кроме мобильного телефона, налетчики не нашли, забрали добычу и скрылись на такси.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленников задержали в Московской области. Ими оказались двое мужчин 28 и 39 лет, а также 36-летняя женщина. Еще одного подельника – 43-летнего мужчину – задержали во Владимирской области.

По предварительной информации, в Рязань двоим приятелям предложила поехать женщина. Семью же выбрали по наводке 43-летнего подельника. Он раньше проживал в Спасском районе и слышал, что у пожилой пронской пары может храниться дома много денег.

Задержанные во всем признались. 28-летнего мужчину, который принимал активное участие в разбое, арестовали. В отношении остальных вопрос о заключении под стражу решается.