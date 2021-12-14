Рязанские молодогвардейцы приняли участие в семинаре-совещании по молодежной политике

Фото: МГЕР.

С 9 по 11 декабря прошел семинар-совещание для специалистов сферы молодежной политики Рязанской области на базе оздоровительного комплекса «Звездный».

Цель семинара – содействие кадровому развитию сферы молодежной политики. Участники в течение трех дней изучали инструменты реализации молодежной политики в современном мире. Участие в мероприятии приняли специалисты муниципальных органов управления молодежной политикой, представители образовательных организаций высшего образования и региональных молодежных и детских общественных объединений. Участники поделились успешным опытом реализации молодёжной политики, рассмотрели ключевые проблемы и возможные решения региональном уровне.

По словам руководителя Рязанского регионального отделения МГЕР Вячеслава Поскребышева, развитие молодежной политики важная задача в современном мире.

- Обучение на тренинг-семинаре — это возможность найти новые методы работы с молодежью и стать еще более полезным для своего региона. Такой формат обучения в настоящее время максимально полезный, поскольку учитывает опыт каждого», – подчеркнул Вячеслав.

- Я могу с уверенностью сказать, что в нашей стране необыкновенная молодежь, которая с юных лет вступает в волонтёрские проекты, занимается передовыми научными разработками, а также достигает наивысших творческих и спортивных успехов. Молодые люди дают импульс для развития во всех сферах нашей жизни. Приятно, что Министерство образования и молодёжной политики даёт возможность не только обмениваться опытом с коллегами из различных муниципальных образований, но и получить новые знания и силы в реализации молодёжной политики от экспертов, – поделился активист РРО МГЕР Олег Колмыков.

Подготовлено МГЕР.