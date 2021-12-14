21-летний рецидивист ограбил 15-летнюю школьницу в крупном рязанском поселке

Полиция в этом случае сработала оперативно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

21-летний житель поселка Искра, ранее судимый за кражи и грабеж, силой отобрал у 15-летней школьницы золотые сережки. Это выяснили полицейские после обращения отца потерпевшей.

Сама девушка рассказала, что в ходе уличной беседы знакомый заявил о том, что срочно нуждается в деньгах в период вынужденной его безработицы. В этот момент, почуяв неладное, она сняла золотые сережки и спрятала их в карман. Однако собеседник схватил ее руки и силой стал разжимать кулаки. Силой он выхватил украшение, которые позднее сбыл случайному знакомому.

В отношении 21-летнего рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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