В городской клинической больнице №4 Рязани сменился главный врач

Евгения Есакова стала главным врачом городской клинической больницы №4 в Рязани.

Крупным шрифтом красного цвета надпись «УВОЛЕН» красуется на странице бывшего главного врача городской клинической больницы №4 Сергея Викулина. Хотя еще в конце ноября он рассказывал пациентам о том, как здоровое питание укрепляет иммунитет. «Попросили» ли кандидата медицинских наук, врача с 40-летним стажем, за какие-то провинности или он ушел сам, пока неизвестно.

Информация о причинах увольнения и соответствующий приказ на сайте областного минздрава отсутствуют. Впрочем, как и информация о назначении новым главным врачом городской больницы Евгении Есаковой.

Правда, на сайте самой больницы указано, что к новым обязанностям Евгения Михайловна уже приступила согласно приказу Минздрава от 10 декабря. До этого она замещала своего предшественника по медицинской части, оставив в 2017 году должность главного врача городской больницы №11.

Евгении Есаковой приписывают организацию городского гастроэнтерологического центра на базе 4-ой больницы, которым она же и руководила с момента открытия. Во времена губернаторства Олега Ковалева она была депутатом Рязанской гордумы и секретарем местного отделения партии «Единая Россия».