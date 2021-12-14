В Ряжске открылась обновленная центральная библиотека №1. Учреждение полностью преобразилось, власти отремонтировали внутренние помещения, поставили мебель, провели интернет и внутреннюю навигацию. Серьезно обновился и книжный фонд.

Библиотека получила не только новый облик, но и формат. Теперь, помимо обычных абонементов, в ней есть событийный зал для работы больших и малых групп, зал для проведения массовых мероприятий, интеллект-центр, детская зона и зона «ЧитайМир». Также будут работать музыкальный салон и творческая мастерская.