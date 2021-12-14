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Общество14 декабря 2021 9:11

Шацкая межрайонная больница получила два новых санитарных автомобиля

На них медики планируют выезжать к пациентам в отдаленные районы
Источник:kp.ru
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Шацкая межрайонная больница получила два новых санитарных автомобиля.

Шацкая межрайонная больница получила два новых санитарных автомобиля.

Автопарк Шацкой межрайонной больницы пополнили два санитарных автомобиля, пишет «Пресса». Транспорт закупили по госпрограмме «Развитие здравоохранения».

Для шацких медиков новые машины стали настоящим подарком. По словам главного врача больницы Марины Колчевой, автопарк учреждения уже порядочно изношен и давно нуждался в обновлении.

На новом транспорте бригады врачей и фельдшеров планируют выезжать к больным в отдаленные населенные пункты, а также отвозить биоматериалы и документы в Рязань и развозить лекарства по местным лечебным амбулаториям.