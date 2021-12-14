14 декабря в Рязанской области выявили 212 случаев коронавируса

Во вторник, 14 декабря, в Рязанской области подтверждено 212 новых случаев COVID-19. Показатель суточной заболеваемости идет на спад. Таким образом, за полтора года заболевание подтвердилось у 58 570 рязанцев.

Поправился за сутки 178 человек. Всего перенесли заболевание за время пандемии 52 719 человек.

Летальную статистику пополнили еще 20 человек. Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2241 человека.

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