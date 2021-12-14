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Здоровье14 декабря 2021 8:17

14 декабря в Рязанской области в список жертв коронавируса внесли 20 человек

В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся
Источник:kp.ru
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Во вторник, 14 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 20 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в октябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 13 женщинах (48 лет, 61 год, 66 лет, 67 лет, 72 года, 73 года, 73 года, 79 лет, 79 лет, 80 лет, 85 лет, 85 лет, 86 лет) и семи мужчинах (41 год, 58 лет, 60 лет, 60 лет, 65 лет, 67 лет, 69 лет).

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2241 человека.