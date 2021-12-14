Последствия ночного снегопада в Рязани убирают 75 человек и 21 единица техники

За ночь коммунальщики вывезли 124 кубометра снега с улиц Рязани.

В Рязани последствия ночного снегопада убирают 75 сотрудников Дирекции благоустройства города, сообщает пресс-служба мэрии. Им в помощь выделили малую механизированную технику – в каждом районе работают шесть тракторов-щеток, два погрузчика и четыре пескоразбрасывателя.

Особенно тщательно дворники убирают тротуары, зоны остановок общественного транспорта и пешеходные переходы. Работы ведутся на улицах Циолковского, Новоселов, Дзержинского, Гагарина, Ленина, Интернациональной. Также чистят Первомайский проспект, площадь Ленина, Московское шоссе, сквер 60-летия Победы и территорию у вокзала «Рязань-2».

Последствия ночного снегопада в Рязани убирают 75 человек.

На городских дорогах работает 21 комбинированная дорожная машина. Спецтехника убирает снег и счищает наледь с проезжей части.

Всего для обработки уже использовали 38 тонн реагента и 272 кубометра пескосоляной смеси.

Как заверили в мэрии, работы продолжатся в течение дня, ночью на уборку выйдет спецтехника.

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