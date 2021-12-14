«Не поил – сама пила. Не насиловал – сама хотела»: старожиловского насильника отдали под суд

Появились подробности изнасилования 32-летней женщины в Старожиловском районе. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В ближайшее время 53-летнему жителю Старожиловского района придется в суде ответить сразу по двум статьям Уголовного кодекса – изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Все произошло 27 июня 2021 года, когда мужчина пригласил 32-летнюю знакомую к себе домой, просил помочь. Когда женщина пришла, он надругался над ней.

— Он попросил помочь ему по дому, принести вещи, убраться, — рассказывает старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Аида Амаханова. — Со слов женщины, он заставлял ее пить. С его слов – она сама проявляла инициативу. Но как такового распития не было. Что касается вины, то изначально мужчина во всем признавался, но сейчас говорит, что все было обоюдному согласию.

Как бы там ни было, следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения в прокуратуре направлено в суд. В ближайшее время его начнут рассматривать по существу.

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