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Общество14 декабря 2021 7:03

Блогер Илья Варламов направился в Рязань на утреннем экспрессе

Предыдущий его рассказ о городе был посвящен утрате архитектурной самобытности
Источник:kp.ru
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Предыдущий рассказ Варламова о Рязани был посвящен утрате городом архитектурной самобытности.

Предыдущий рассказ Варламова о Рязани был посвящен утрате городом архитектурной самобытности.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

14 декабря в Рязань приедет известный блогер Илья Варламов. Истории с утренним экспрессом из Москвы, на котором журналист и архитектор направился в поездку, опубликованы в его Instagram.

Цель поездки Варламов заранее публично не обозначил.

В последний раз Варламов активно рассказывал про Рязань в октябре 2019-го, когда выпустил две фотоистории «Русским быть стыдно?» и «Героическая Рязань». Их он посвятил утрате старым городом архитектурной самобытности, чем вызвал бурную реакцию губернатора Николая Любимова.

Варламов отправился утренним экспрессом Москва - Рязань. Фото: www.instagram.com/varlamov/

Варламов отправился утренним экспрессом Москва - Рязань. Фото: www.instagram.com/varlamov/