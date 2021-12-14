Блогер Илья Варламов направился в Рязань на утреннем экспрессе

Предыдущий рассказ Варламова о Рязани был посвящен утрате городом архитектурной самобытности.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
14 декабря в Рязань приедет известный блогер Илья Варламов. Истории с утренним экспрессом из Москвы, на котором журналист и архитектор направился в поездку, опубликованы в его Instagram.
Цель поездки Варламов заранее публично не обозначил.
В последний раз Варламов активно рассказывал про Рязань в октябре 2019-го, когда выпустил две фотоистории «Русским быть стыдно?» и «Героическая Рязань». Их он посвятил утрате старым городом архитектурной самобытности, чем вызвал бурную реакцию губернатора Николая Любимова.
Варламов отправился утренним экспрессом Москва - Рязань. Фото: www.instagram.com/varlamov/