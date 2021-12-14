Под Рязанью водитель Mitsubishi Outlander насмерть сбил пешехода

В Рязанском районе 52-летний рязанец насмерть сбил пешехода, сообщает пресс-служба областного УМВД. Авария произошла 13 декабря около 20:00 на 14-м километре автодороги Рязань – Пронск - Скопин.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением и сбил 40-летнего мужчину, жителя поселка Дашки-2.

В результате дорожного происшествия пешеход погиб на месте.

Всего за минувшие сутки в Рязанской области произошло 31 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых два человека погибли и один пострадал.