Судьбу старожиловского насильника в ближайшее время решит суд

Следователи Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Старожиловского района. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса – изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Как установило следствие, 27 июня 2021 года мужчина пригласил 32-летнюю знакомую домой по предлогом оказания ему помощи. Когда женщина пришла, он надругался над ней.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей, а материалы уголовного дела направлены в суд.

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