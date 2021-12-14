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Общество14 декабря 2021 6:06

Эпидемический порог превышен в рязанском регионе на четверть от нормы

Роспотребнадзор опубликовал данные за истекшую неделю
Антон ВОХЕЧ
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Управление Роспотребнадзора по Рязанской области информирует, что по данным еженедельного мониторинга эпидемический порог по ОРВИ превышен как в области, так и в Рязани.

При этом в период с 6 по 12 декабря болели преимущественно дети в возрасте до 14 лет. В целом по региону эпидпоорг превышен на 24,3%, по областному центру - на 36,4%. Случаи гриппа при этом не регистрировались.

Напомним, из-за единичных случаев COVID-19 карантины введены и продолжают действовать в отдельных классах и группах 62 школ, 30 детских садов, шести высших и 14 средних учебных заведений.

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