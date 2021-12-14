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Здоровье14 декабря 2021 5:32

Две трети ковид-пациентов рязанских больниц находится в состоянии средней тяжести

При этом каждый десятый - в удовлетворительном
Антон ВОХЕЧ
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Две трети стационарных ковид-пациентов - в состоянии средней тяжести.

Две трети стационарных ковид-пациентов - в состоянии средней тяжести.

Фото: Иван МАКЕЕВ

533 пациента с коронавирусной инфекцией в рязанских больницах – средней степени тяжести. Такие данные привела региональная опергруппа вечером 13 декабря.

В тяжелом состоянии – 160 человек, 32 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом каждый десятый от общего числа (770) коронавирусных пациентов в стационарах находится в удовлетворительном состоянии.

Именно 13 декабря стало известно, что в Ермишинской районной больнице из-за невостребованности закрыли ковидное отделение на 20 мест. Красная зона проработала в отдаленном райцентре рязанского региона всего два месяца. Теперь новых заболевших будут отправлять в Сасово.

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