Рязанскому общепиту продлили ограничение на работу ночью

В распоряжение губернатора Рязанской области, которым установлены коронавирусные ограничения на территории региона, внесены изменения. Коррективы размещены на сайте «Рязанские ведомости».

Согласно тексту документа, временно, с 14 по 27 декабря 2021 года, приостанавливается деятельность предприятий общепита с 23.00 до 6.00. Исключение - продажа навынос. Ранее ограничение действовало по 13 декабря включительно.

Также по 27 декабря приостанавливается деятельность ИП и организаций касаемо зрелищно-развлекательной деятельности. Ограничено предоставление услуг по дневному уходу за детьми. Исключение: работа дежурных групп и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.

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