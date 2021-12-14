В райцентре Рязанской области задержали второго за день чиновника

Вечером в понедельник, 13 декабря, сотрудники СУ СКР по Рязанской области задержали в Сапожке Юрия Ерохина. Об этом рязанской «Новой» стало известно из собственных источников.

Юрисконсульта задержали прямо на рабочем месте - в администрации Сапожковского района. Отметим, что ранее Ерохин числился в учредителях ООО «УК Сапожок» в то время, когда там директором был чуть ранее задержанный Николай Касперович.

Именно эта фирма по стечению обстоятельств выиграла два госконтракта, размещенные муниципальным МКП «Сапожковское ЖКХ». Общая сумма всего двух этих лотов – 30 миллионов рублей. А это для рязанской глубинки цифра колоссальная.

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