В Рязани на Южном найден повешенный мужчина

В понедельник, 13 декабря, вечером на улице Черновицкой (Рязань) в поселке Южный в лесополосе обнаружен повешенный мужчина. Об этом ссылаясь на собственные источники в экстренных службах, сообщили наши коллеги с сайта YA62.ru. Указывается, что тело нашли недалеко от строения №56 – это автозаправочная станция. При погибшем находились документы, из которых стала известна личность погибшего (мужчина 1967 года рождения).

По факту обнаружения мертвого человека Железнодорожный межрайонный следственный отдел г. Рязань СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются причины, а также обстоятельства смерти человека. После окончания проверки следователи примут процессуальное решение.