В Рязани подрядчик по ремонту улицы 2-я Линия заплатит штраф за срыв сроков

На ремонт участка улицы 2-я Линия по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделили свыше 11 миллионов рублей.

13 декабря в Рязани комиссия осмотрела участок улицы 2-я Линия, который ремонтировался в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках контракта подрядчик полностью заменил асфальтовое покрытие и обустроил пешеходные тротуары, сообщает пресс-служба администрации города.

Комиссия отметила, что в целом работы завершены. Остались лишь незначительные недочеты – не убрали строительный мусор и не установили дорожные знаки. До конца недели подрядчик обязался все исправить. После этого участок дороги введут в эксплуатацию.

На ремонт участка улицы 2-я Линия по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделили свыше 11 миллионов рублей. Работы предполагалось завершить еще в сентябре, но планы дорожников нарушились из-за реконструкции ливневой канализации.

Теперь за срыв сроков сдачи подрядчик должен будет заплатить штрафы.