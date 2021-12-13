В центре Рязани ястреб-пеперелятник уничтожил голубя.

В центре Рязани у остановки «Первомайская гостиница» прохожие стали свидетелями, как хищная птица напала на голубя и стала его дербанить.

«Дикая природа в Рязани. Вчера на Первомайском проспекте, дом 56 (бизнес-центр «Первомайский» - Ред.)».

По словам орнитолога Антона Барановского, на видео запечатлен ястреб-пеперелятник.

— Это самка ястреба-перепелятника, — комментирует кандидат биологических наук. — Самый обычный хищник в городе. Около десятка гнездящихся пар. Кстати, голуби среди их добычи единично попадаются, обычно воробьи. Видать, оголодала самка, или голубь был больной…

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