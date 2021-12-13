Мэр Рязани Сорокина: Городские службы в полной мере с уборкой не справились

Мэр Рязани Елена Сорокина лично проверила качество уборки снега на городских улицах. Первым в списке чиновницы стал Железнодорожный район. Осмотрев улицы, Сорокина осталась недовольна проделанной работой.

По ее словам, плохо очищены не только центральные, но и внутриквартальные и внутридворовые улицы. В результате выпавший снег под воздействием мороза превратился в наледь.

«Наша проблема – очистка тротуаров, жители не должны скользить и падать в своих дворах, по пути к остановкам, магазинам, социально важным объектам», - отметила глава администрации.

Сорокина заявила, что подобные объезды будет проводить регулярно. В следующий раз она проверит Октябрьский район.