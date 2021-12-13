Из-за невостребованности в Ермиши закрыли ковидное отделение. Фото: издательство "Пресса".

В Ермишинской районной больнице закрыли ковидное отделение на 20 мест, сообщает «Пресса». Красная зона проработала в районном центре всего два месяца.

По словам заведующей больницей Марии Изусиной, причиной закрытия стала невостребованость среди пациентов. Число новых случаев коронавируса, которые требуют госпитализации, резко снизилось. Помимо этого, количество заболевших снижается и в соседнем Сасовском районе. В связи с этим, в местном межрайонном медцентре есть свободные места, поэтому нет необходимости выделять часть лечебного учреждения под красную зону.

Теперь новых заболевших будут отправлять в Сасово.

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