Главврач рязанской ОКБ: Два года назад мы подумать не могли, что объема кислородной станции будет хватать лишь на сутки

В рязанской ОКБ установили новый газификатор емкостью 10 тонн. Обновленная станция уже работает и раздает кислород на все корпуса больницы.

«Считаю это событием, значимым для всей Рязанской области. Деньги на газификатор получили из регионального бюджета: около 12 млн рублей потребовалось на приобретение оборудования и монтажные работы. Теперь есть возможность увеличивать поток кислорода для наших пациентов в два раза», - сообщил главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

Рязанская ОКБ приобрела кислородную станцию за для ковидных больных за 12 млн рублей

По словам Карпунина, два года назад специалисты и подумать не могли, что объема прежней кислородной станции будет хватать лишь на сутки. В доковидные времена врачи использовали кислород в реанимациях для поддержки дыхания тяжелых больных, а также во время операций для анестезиологии. Шести тонн кислорода, находящегося в двух газификаторах, было достаточно для того, чтобы обеспечить потребность ОКБ на неделю. Но с приходом коронавируса использование кислорода увеличилось в разы.

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