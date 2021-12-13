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Общество13 декабря 2021 14:20

Главврач рязанской ОКБ: Два года назад мы подумать не могли, что объема кислородной станции будет хватать лишь на сутки

Рязанская ОКБ приобрела кислородную станцию для ковидных больных за 12 млн рублей
Источник:kp.ru
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Главврач рязанской ОКБ: Два года назад мы подумать не могли, что объема кислородной станции будет хватать лишь на сутки

Главврач рязанской ОКБ: Два года назад мы подумать не могли, что объема кислородной станции будет хватать лишь на сутки

В рязанской ОКБ установили новый газификатор емкостью 10 тонн. Обновленная станция уже работает и раздает кислород на все корпуса больницы.

«Считаю это событием, значимым для всей Рязанской области. Деньги на газификатор получили из регионального бюджета: около 12 млн рублей потребовалось на приобретение оборудования и монтажные работы. Теперь есть возможность увеличивать поток кислорода для наших пациентов в два раза», - сообщил главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

Рязанская ОКБ приобрела кислородную станцию за для ковидных больных за 12 млн рублей

Рязанская ОКБ приобрела кислородную станцию за для ковидных больных за 12 млн рублей

По словам Карпунина, два года назад специалисты и подумать не могли, что объема прежней кислородной станции будет хватать лишь на сутки. В доковидные времена врачи использовали кислород в реанимациях для поддержки дыхания тяжелых больных, а также во время операций для анестезиологии. Шести тонн кислорода, находящегося в двух газификаторах, было достаточно для того, чтобы обеспечить потребность ОКБ на неделю. Но с приходом коронавируса использование кислорода увеличилось в разы.

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