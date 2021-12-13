В Скопине неизвестные срубили голубую ель. Фото: Skopin.INFO.

В Скопине около здания бывшей воинской части неизвестные срубили голубую ель. Фотографии свежего пенька появились в местной группе Skopin.INFO. По словам очевидцев, лесорубы увезли дерево на грузовом автомобиле.

Рязанка Светлана Коновалова отметила, что деревья рубят уже не в первый раз и «судя по оставшимся пенькам, было семь елочек. Теперь их осталось три».

В комментариях скопинцы рассказали, что в прошлом году перед новогодними праздниками с территории воинской части тоже исчезла ель, а после похожее дерево жители видели на площади перед местным домом культуры.

Неравнодушные скопинцы возмутились подобным отношением к природе и обратились к руководству города и района с требованием выяснить, кто и на каком основании рубит ели.

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