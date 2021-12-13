Замглавы Сапожковского района Касперовича задержали и увезли в наручниках

Утром 13 декабря в поселке Сапожок задержали заместителя главы Сапожковского района Николая Касперовича. Об этом сообщает «Новая газета».

Задержали чиновники, по данным издания, в здании муниципального предприятия «Сапожковское ЖКХ». Замглавы якобы приехал туда за деньгами, но его «ждала засада».

«Из конторы его [Касперовича] вывели в наручниках, усадили в автомобиль и увезли на допрос», - цитирует «НГ» источника.

Ранее Касперович возглавлял МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора». Учреждение занималось в том числе перевозкой детей в школьных автобусах. Три года назад Касперович выпустил на линию автобус УАЗ-220694-06 («буханка») под управлением лица, не имеющим права управления соответствующей категории.

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