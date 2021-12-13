23-летний рязанец ограбил случайного собутыльника

Полицейские задержали 23-летнего рязанца, подозреваемого в ограблении в Октябрьском городке случайного собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 30-летний мужчина, рассказавший, что стал жертвой нападения. Пострадавший сообщил, что вечером вышел в магазин и встретил на улице двоих парней, распивавших спиртное. Молодые люди предложили ему присоединиться и он не устоял. После того, как горячительное было допито, рязанец отправился домой.

«Не успел он отойти от компании и десяти метров как кто-то сзади накинулся на него, ударил, а затем отобрал остававшиеся 3 тысячи рублей. Пострадавший успел заметить, что нападавший - один из случайных знакомых», - сообщили в полиции.

Оперативники опросили жителей домов, расположенных неподалеку и нашли свидетелей, которые и помогли раскрыть преступление.

Возбуждено уголовное дело.