Индустриальному парку «Рязанский» присвоен федеральный статус

Проект прошел экспертизу Минпромторга РФ и получил официальный статус площадки, имеющей право на получение значительных льгот на строительство инфраструктуры для ее резидентов. Соответствующий приказ руководитель федерального ведомства Денис Мантуров подписал 10 декабря.

«Корпорация развития Рязанской области качественно отработала процедуру регистрации индустриального парка для присвоения ему федерального статуса. Это даст региону возможность компенсировать затраты на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры площадки, – оценивает новый этап реализации инвестпроекта генеральный директор корпорации Артем Никитин. – Индустриальный парк «Рязанский» – основной источник инвестиций нашего региона и находится на личном контроле Губернатора Николая Любимова. Эта площадка уже стала главной составляющей инвестиционной привлекательности Рязанской области, а в скором будущем позволит претворить свой внушительный экономический и социальный потенциал в крупные новые финансовые поступления в региональный бюджет, новые рабочие места для наших жителей».

Площадь индустриального парка составляет почти 560 га, более трети из которых уже занято резидентами под размещение промышленных объектов. Их строительство по предварительным подсчетам даст региону порядка 20 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций компаний, которые зайдут на территорию парка в качестве резидентов – таких в настоящее время уже более 20, – составит около 50 млрд рублей.