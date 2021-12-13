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Происшествия13 декабря 2021 11:52

Неизвестный украл из рязанской стоматологической поликлиники дамскую сумку

Мужчина попал на запись видеокамеры в момент когда покидал гардероб с добычей
Источник:kp.ru
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Фото: RZN_LIFE.

Фото: RZN_LIFE.

Утром в понедельник неизвестный украл из стоматологии, расположенной на улице Циолковского дамскую сумку. Об этом сообщили в группе RZN_LIFE в Инстаграм.

«Из стоматологической поликлиники №1 мужчина украл женскую сумку из гардероба. Все произошло 13 декабря в 8:20 утра», - написано в сообщении под записью момента кражи. В поле зрения камеры попал мужчина в темной одежде и с капюшоном на голове.

Автор поста просит откликнуться тех, кто возможно видел злоумышленника на улице или знает его.