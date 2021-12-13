Руководителя рязанского ломбарда оштрафовали за незаконную деятельность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководителя ООО, которая занималось ломбардной деятельностью, оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает прокуратура Рязанской области.

Ранее надзорный орган выяснил, что ООО предоставляет краткосрочные займы по залог движимого имущества, хотя согласно информации Центробанка, указанное ООО еще в июле 2021 года исключили из реестра ломбардов.

«Проверка выявила факты заключения договоров займа с гражданами путем оформления залогового билета. Под залог бытовой и вычислительной техники выдавались деньги под процентную ставку 1% в день», - говорится в сообщении.

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