Рязанские молодогвардейцы провели серию мероприятий, приуроченных ко Дню Конституции

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Накануне Дня Конституции Российской Федерации активисты Рязанского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» провели интеллектуально-развлекательную игру «Я – Гражданин», а также поздравили рязанцев с праздником и раздали ленты-триколор на главных площадях города.

День Конституции Российской Федерации, который отмечается ежегодно 12 декабря, — одна из значимых памятных дат российского государства. В этот день, 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, а с 1994 года указами президента России день 12 декабря был объявлен государственным праздником.

Молодогвардейцы провели конституционный брейн-ринг для студентов Рязанского строительного колледжа. Цель интеллектуально-развлекательной игры – выявить знатоков Конституции, задавая интересные вопросы и освещая занимательными фактами.

По словам руководителя Рязанского регионального отделения Вячеслава Поскребышева, такие информационные лекции способствуют формированию у молодежи правовых знаний, более детальному знакомству с основным законом страны, воспитанию чувства гражданского долга и ответственности. «В ходе мероприятия мы проверяли знания студентов посредством интеллектуальных викторин, рассказывали подробности об истории создания и содержания Конституции Российской Федерации», – поделился Вячеслав.

Также активисты регионального отделения вышли на центральные улицы города, чтобы поздравить жителей с государственным праздником и раздать ленты-триколор, которые символизируют государственный российский флаг.

«Конституция – главный закон Российской Федерации. Она гарантирует равные права и свободы всем гражданам России. Сегодня наши активисты напомнили рязанцам о таком знаменательном празднике. Тематические викторины, раздача ленточек триколор традиционно ждут граждан в этот день», – поделилась активистка Рязанского регионального отделения МГЕР Татьяна Мытарева.