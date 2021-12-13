В Рязани временно изменится маршрут автобуса № 68. Об этом сообщили в мэрии. Изменения связаны с ремонтными работами на теплотрассе около дома № 27 по улице Разина. Движение транспорта на этом участке полностью перекроют, огородят место проведения работ и установят предупреждающие знаки.

В связи с этим, с 13 по 17 декабря автобусы №68 при движении из центра города будут следовать по своему маршруту, в обратном направлении - через улицы Телевизионная, Ломоносова, Трудовая, далее - по своему маршруту.

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