Случаи COVID-19 выявлены в 112 рязанских учебных заведениях

Противоэпидемические мероприятия проводятся в 112 образовательных учреждениях Рязанской области. Такую статистику 13 декабря представила оперативная группа при региональном правительстве.

Из-за единичных случаев COVID-19 карантины введены и продолжают действовать в отдельных классах и группах 62 школ, 30 детских садов, шести высших и 14 средних учебных заведений.

Сама по себе цифра 112 мало о чем говорит. К примеру, 29 ноября сообщалось об ограничениях в 94 учебных заведениях, 8 ноября – в 66 учебных заведениях, а в октябре – об ограничениях в 109 учебных заведениях. Данные не коррелируются с волновой динамикой суточной заболеваемости.

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