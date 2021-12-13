На улице Разина в Рязани прорвало теплотрассу

В понедельник, 13 декабря, в поселке Шлаковый прорвало теплотрассу. Как сообщает сайт мэрии, авария произошла около дома №27 по улице Разина.

На данный момент сообщается об отключении отопления по четырем адресам:

- улица Пугачева, дом 15;

- улица Телевизионная, дом 21;

- улица Рытикова, дом 18/32;

- улица Трудовая, дом 24/38.

Специалисты МП «Теплосеть» уже приступили к ликвидации последствий порыва.

Как сообщили в мэрии, в связи с ремонтными работами с 13 по 17 декабря закроют движение транспорта около дома №27 по улице Разина. Место проведения работ огородят и установят предупреждающие знаки.