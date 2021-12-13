Пьяный рязанец чуть не задушил администратора хостела

Пьяный постоялец одного из хостелов в Рязани угрожал расправой администратору заведения. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в полицию поступил звонок от 28-летнего молодого человека, который сообщил, что его пытались задушить.

Как выяснили полицейские, 26-летний посетитель хостела распивал алкоголь. В какой-то момент рязанец поинтересовался у администратора, какие платные развлечения существуют в заведении. В ответ ему предложили сделать массаж. Гость согласился и заплатил за услугу.

Спустя некоторое время, молодой человек снова обратился к администратору хостела с вопросом, почему услуга не оказывается. Сотрудник ответил, что передал деньги девушке, но она, по всей видимости, еще не подошла.

Постоялец предположил, что администратор решил обмануть его. Он накинулся на него и начал душить. Пострадавшему удалось вырваться и позвонить в полицию.

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