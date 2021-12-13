13 декабря в Рязанской области выявлено 214 новых случаев COVID-19

В понедельник, 13 декабря, в Рязанской области подтверждено 214 новых случаев COVID-19. Показатель суточной заболеваемости идет на спад. Таким образом, за полтора года заболевание подтвердилось у 58 358 рязанцев.

Поправился за сутки 480 человек. Всего перенесли заболевание за время пандемии 52 541 человек.

Летальную статистику пополнили еще 19 человек. Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2221 человека.

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