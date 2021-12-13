Появилось видео с места смертельного ДТП под Рязанью, которое произошло утром 13 декабря. Фото: Дороги Рязани.

Появилось видео с места смертельного ДТП, которое произошло утром 13 декабря на 11-м километре автодороги Рязань - Спасск - Ижевское.

«Nissan Qashqai врезался в экскаватор. ДТП на трассе Рязань - Спасск между Шумашью и Дубровичами», - говорится в сообщении паблика «Дороги Рязани».

В настоящее время на месте трагической аварии продолжают работать сотрудники ДПС, чтобы установить все обстоятельства дорожного происшествия.

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