В Рязани от коронавируса умерли двое мужчин, которым было всего по 38 лет

В понедельник, 13 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 19 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в октябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 13 женщинах (62 года, 70 лет, 71 год, 72 года, 73 года, 74 года, 74 года, 75 лет, 76 лет, 80 лет, 81 год, 83 года, 86 лет) и шести мужчинах (38 лет, 38 лет, 61 год, 71 год, 79 лет, 81 год).

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2221 человека.