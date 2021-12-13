Дочь зверски убитого в Чучкове таксиста срочно ищет свидетелей

Дочь убитого в поселке Чучково таксиста обратилась через социальные сети с просьбой о помощи. Она ищет возможных свидетелей.

«Помогите, пожалуйста! Кто видел моего отца у вокзала в пятницу, 10 декабря 2021 года. С электрички, которая приходит в 17:10 из Рязани. Отзовитесь! Он кого-то привез на эту электричку. Может, кто видел, кто садился к нему. Важна любая информация, звоните по телефону: 8 (910) 903-38-54.

Тело мужчины обнаружили 11 декабря на несанкционированной свалке у поселка Чучково. Неизвестные преступники убили таксиста недалеко от его дачного дома, машину бросили в овраге, а тело пытались сжечь (читать подробнее). Позже появились фотографии с места преступления.

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