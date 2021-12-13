На шести улицах Рязани отключили холодную воду

13 декабря на шести рязанских улицах до вечера не будет холодной воды. Об этом сообщает МП «Водоканал». Причины отключения предприятие не разглашает.

В понедельник до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

- 1-й Мервинский проезд, дом 2 (аптека), дом 2а (автомойка), дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 корп.1, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15 корп.1;

- улица Сельских Строителей, дома 6 корпус 1, 6а (детский сад №151);

- улица Тимакова, дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

- улица Интернациональная, дома 7а, 8/29;

- улица Станкозаводская, дом 27.

Кроме этого, до 18:00 воды не будет на улице 4-я Линия, в домах 44, 46, 48, 50, 52, 54.