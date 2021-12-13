Родить за 15 минут: в Рязани приняли роды у женщины, у которой все пошло не так Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В рязанский Перинатальный центр экстренно доставили женщину, которая родила через 15 минут, сообщает региональный минздрав.

По информации ведомства, в начале декабря, рано утром, у одной из беременных рязанок внезапно начались схватки, но женщина в родильный дом не торопилась, понадеялась на опыт предыдущих родов. Знала, что «родовая деятельность» у нее может затянуться. Но в этот раз все пошло иначе.

Через три часа женщина поняла, что ситуация выходит из-под контроля, ей срочно требуется помощь специалистов. Позвонили в «скорую».

Когда бригада прибыла, родовой процесс перешел в ту стадию, при которой ребенок может появиться на свет с минуты на минуты.

Машина скорой помощи весь путь – от дома до Перинатального центра - преодолела беспрепятственно: отсутствие пробок в ранние часы помогли доставить женщину очень быстро.

Едва роженицу из приемного отделения перевели в родильный зал, как на свет появилась дочка весом 3,5 кг и ростом 54 см.

— Зимой работа часто затрудняется в силу природных факторов. Но в этот раз «скорая» беспрепятственно доставила женщину к нам, — рассказывает заместитель главного врача Перинатального центра Тамара Шевлякова. — И еще пятнадцать минут потребовалось, чтобы принять роды. Сейчас мама и ее новорожденная дочь чувствуют себя удовлетворительно и уже ждут выписки.

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