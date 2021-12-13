На трассе в Клепиковском районе в ДТП пострадал один человек.

Вечером 12 декабря в Клепиковском районе столкнулись Lada Largus и «Жигули» шестой модели, сообщает УМВД России по Рязанской области. ДТП на 175-м километре автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов.

По предварительным данным, 47-летний местный житель за рулем автомобиля Lada Largus столкнулся с ВАЗ-2106 под управлением 24-летнего касимовца.

Автомобили получили повреждения, а Lada от удара вылетела в кювет.

В результате аварии молодой человек получил травмы и обращался за медицинской помощью.

Всего же за минувшие выходные в регионе произошло 79 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 22 человека.