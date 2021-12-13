Готовы ли рязанцы платить повышенную цену за проезд в общественном транспорте

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте обсуждается постоянно, а если точнее – четвертый год подряд. За это время подорожало все – и горючее, и запасные части, поднялась даже заработная плата водителей. Не растет только стоимость проезда. Даже удивительно, как транспортники умудряются работать в таких условиях?

Очень популярной несколько лет назад была тема о популизме предшественников, которые держали цену низкой исходя из своих интересов. Да и губернатор Николай Любимов еще полгода назад так говорил о возможном повышении стоимости проезда: «Мы этого допустить не можем – ни в этом году, ни в следующем».

С другой стороны, тогда, 4 года назад, при повышении стоимости проезда с 19 до нынешних 23 рублей власть обещала едва ли не золотые горы: и покупку новых автобусов и троллейбусов, и соблюдение графика работы, и улучшение транспортной сети. Даже опрос проводился, который показал, что люди готовы платить за проезд больше, если общественный транспорт станет удобнее.

Спустя 4 года, мы проводим новый опрос, чтобы узнать, готовы ли сегодня рязанцы платить больше за проезд в улучшенном городском транспорте.

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Сколько вы готовы платить за одну поездку в общественном транспорте при условии обновления подвижного состава?

- 23 рубля;

- 25 рублей;

- 30 рублей;

- 35 рублей;

- 40 рублей;

- готовы платить еще больше, лишь бы был комфорт и соблюдение графика движения.