На окраине Рязани сбили 22-летнего парня, переходившего дорогу по «зебре»

12 декабря в рязанском микрорайоне Дашково-Песочня сбили человека, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным, ДТП произошло примерно в 16:35 на улице Песоченской, недалеко от дома №18. 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, двигаясь по проезжей части, не успел вовремя затормозить и сбил 22-летнего рязанца, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате аварии молодой человек получил травмы и ему потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!